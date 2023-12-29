TGC: RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) RTÜK’ün yerel seçimler öncesi beş kanala birden ceza vermesine tepki gösterdi: “RTÜK’ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek olmamalıdır.“

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV, SZC, Tele 1, KRT ve TGRT’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü kadar para cezası kesmişti.

RTÜK’ün ceza kestiği programlar ve gerekçesi şöyle:

Fox TV’ye, ‘Orta Sayfa’ programında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında yapılan değerlendirmelerde ‘tarafsız’ davranmadığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

programında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında yapılan değerlendirmelerde davranmadığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Halk TV’ye ‘terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde’ sunulduğu iddiasıyla yüzde 3 idari para; aynı kanalda LGBTİ+ konusundaki değerlendirmeler nedeniyle ‘milli ve manevi değerlere aykırılıktan’ yüzde 3 idari para cezası verildi.

sunulduğu iddiasıyla yüzde 3 idari para; aynı kanalda LGBTİ+ konusundaki değerlendirmeler nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. SZC’ye TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözleri aktararak ‘tarafsızlık ihlali’ yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Tele 1’e ‘kişileri küçük düşürmekten’ yüzde 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle yüzde 3, Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da ‘suçluyu övmekten’ yüzde 3 idari para cezası verildi.

yüzde 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle yüzde 3, Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da yüzde 3 idari para cezası verildi. Kurul, KRT’de doktorların yurtdışına ‘para’ için gittiğine yönelik el işareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirmeyi ‘küçük düşürücü’ buldu ve kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.

buldu ve kanala yüzde 3 idari para cezası verildi. TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle ‘gizli ticari iletişim’den yüzde 3 idari para cezası verildi.

TGC yönetim kurulu kanallara ceza yağdıran RTÜK’e tepki gösterdi:

“RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdürmekten basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir.

RTÜK’ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek olmamalıdır. Gazetecilik suç değildir. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK’ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz.”

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