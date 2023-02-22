TGC: İktidarın sansür aygıtı RTÜK, haber alma hakkına darbe indirmiştir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) deprem yayınları nedeniyle kanallara ceza kesmesini haber alma hakkına darbe olarak niteledi: “İktidara yaranmakla yurttaşların sorunlarının ortadan kalkmadığı bir gerçektir.”

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Depremlerdeki ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları iktidarın hedefinde. RTÜK, ihmallere dikkat çeken Halk TV ile Tele 1’e program durdurma ve para cezası, FOX’a da para cezası verdi.

TGC Yönetim Kurulu, konuya ilişkin yazılı açıklamada duruma şöyle tepki gösterdi:

“Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları için iktidarın sansür aygıtı olarak RTÜK yine ceza yağdırmıştır. Cezalarla iktidara yaranacağını düşünen RTÜK Başkanı ve yöneticileri bu tutumlarıyla yaşanan büyük deprem felaketini ve depremzedelerin ağır sorunlarını yok saymaktadır. İktidara yaranmakla yurttaşların sorunlarının ortadan kalkmadığı bir gerçektir. RTÜK bu tavrıyla medya tarihinde gelecek kuşaklara utanç verici bir örnek olarak kalacaktır. Eleştirel haber yapmak, yazılı, internet ve görsel basında çalışan her dürüst gazetecinin ödevidir. Anlaşılan RTÜK, gazeteciliği, iktidarın halkla ilişkilerini yapmak olarak algılamaktadır. Ölçüsüz cezaları da bu bakış açısıyla dağıtmaktadır.

Bu cezalar, genel seçimler yaklaşırken RTÜK’ün medya üzerinde nasıl bir baskı kuracağının da ipuçlarını vermektedir. Bu cezalar ölçülülük esaslarına, Anayasa’ya, halkın haber alma hakkına ve düşünceyi ifade özgürlüğüne indirilmiş yeni bir darbedir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak RTÜK’ü bu hukuksuz kararları nedeniyle bir kez daha kınıyoruz.”