TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin TFF Yönetim Kurulu tarafından açıklanan yabancı oyuncu kuralına itirazlarını reddetti.

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Federasyon, 2 Haziran’da 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla sekiz yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı.

TFF’nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe ile Galatasaray’ın TFF Yönetim Kurulunun Süper Lig’de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusunu inceledi.

Kulüpler Birliği’nin başvurusunu usul yönünden reddeden kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın başvurularını ise TFF Yönetim Kurulu kararında ‘usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle’ kabul etmedi.