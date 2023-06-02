Tether tüm zamanların rekorunu kırdı

Tether, sabit coin USDT’nin tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaştığını duyurdu.

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Sabit coin’i kısaca ‘değeri para ya da kıymetli metal gibi bir varlığa endeksli kripto varlık‘ olarak tanımlamak mümkün. Alıcıları fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla piyasaya sürülen sabit coinler, kripto para piyasasının ‘güvenli limanı’ olarak görülüyordu.

USDC ve USDT de 1 dolara endeksli.

Kur alım satımında ortaya çıkan makas nedeniyle Türkiye’de de Tether kullanımı rekor kırmıştı.

Tether’e ait USDT, kripto paralardaki geri çekilişe rağmen 83 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaştı.