Türkiye’deki kur makası sabit coin talebini artırdı

Yüksek enflasyon oranları, Türkiye’yi kripto para sahipliği en yüksek ülke haline getirdi. Türkiye’de özellikle son haftalarda dolara sabitli Tether öne çıkıyor. Bunun sebebi kur alım satımında ortaya çıkan makas olabilir.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenler, borsaya sığınmıştı. Ancak borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 16’yı buldu. Geçen günlerde hızlanan düşüş, haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

Seçim belirsizliğinin sürdüğü ve enflasyonun aylık olarak sürekli arttığı bir ortamda Türkiye’deki yatırımcılar kripto paralara yönelmeye devam ediyor.

Araştırma şirketi GWI’nin verilerine göre Türkiye’de dijital para sahipliği, yüzde 27,1 ile dünyadaki en yüksek seviyede. Türkiye’yi yüzde 23,5 ile Arjantin izliyor. Küresel kripto sahiplik oranıysa ortalama yüzde 11,9. İki ülkenin ortak noktasıysa enflasyon. Arjantin, dünya enflasyon sıralamasında Türkiye’nin üstünde birinci pozisyonda.

Tether’e ilgi daha da fazla

İki ülkede de yatırımcıların en fazla ilgili gösterdiği kripto para birimleriyse USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) gibi sabit coin’ler.

Sabit coin’i kısaca ‘değeri para ya da kıymetli metal gibi bir varlığa endeksli kripto varlık‘ olarak tanımlamak mümkün. Alıcıları fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla piyasaya sürülen sabit coinler, kripto para piyasasının ‘güvenli limanı’ olarak görülüyordu.

USDC ve USDT de 1 dolara endeksli. Türkiye’de özellikle Tether’in (USDT) işlem hacmindeki yükseklik dikkat çekiyor.

Reuters’a konuşan veri şirketi Kaiko analisti Dessislava Aubert, TL’deki zayıflama ve seçim belirsizliğiyle birlikte USDT’nin son birkaç ayın en yüksek işlem seviyesine ulaştığını söyledi.

Ekonomi gazetesine göre Türkiye’de USDT talebinin artmasında, kur alım satımında makas farkı ödemek istemeyen tasarruf sahipleri etkili. Yatırımcılar dolardaki yükselişten daha az komisyonla faydalanmak istiyor.

Son dönemde Merkez Bankası TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için dolar alış ve satış kularında makası açmaları için bankalara baskı uyguluyor.

K33 Research analistleriyse kripto paralara sermaye kontrolleriyle birlikte siyasi istikrarsızlık yaşayan ülkelerde daha fazla ilgi olduğunu belirtti.