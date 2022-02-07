Tesla’nın Bitcoin varlığı 2 milyar dolar

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın 2021 sonu itibariyle elinde tuttuğu Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolara çıktığı açıklandı.

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Milyarder işadamı Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla, Ocak 2021’de 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu.

Tesla ayrıca daha önce Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul edeceğini belirtmiş fakat sonrasında bu kararı erteleme kararı almıştı.

Tesla’nın Bitcoin varlıklarına ilişkin bilgiler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bilgilendirme metninde yer alıyor.

Metinde ayrıca şirketin bir ara yaptığı Bitcoin satışından 100 milyon dolardan fazla kâr elde ettiği de belirtiliyor.

Musk daha önce Bitcoin için “Bir Bitcoin destekçisiyim. Sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından kabul görmenin eşiğinde” demişti.