Tesco yeniden kullanılabilir paketlerde ürün satışına başladı

Britanya’nın en büyük süpermarket zinciri Tesco, müşterilerin yiyecek, içecek, temizlik ve bakım malzemesi gibi ürünleri yeniden kullanılabilir paketlerde alacağı bir model deniyor. Amaç plastik atık miktarını azaltmak.
Yeniden kullanılabilir paketleme platformu Loop işbirliğiyle Tesco, ülkenin doğusunda bulunan 10 mağazasında yeni modelini deneyecek. Müşteriler aldıkları ürünü tüketince paketlerini temizlenip yeniden kullanılmak üzere mağazalara teslim edecek.
Yeniden kullanılabilir paketlerde satın alınabilecek ürünler arasında Persil çamaşır deterjanı, Radox duş jeli, Carex sabun, Fevertree içecekler, Heinz ketçap, Coca Cola, Brewdog bira ve Tesco markalı ürünler olmak üzere toplam 88 seçenek sunuluyor.
Tesco yıl boyunca programa daha fazla ürün dahil edileceğini ve uygulamanın başarılı olması durumunda daha fazla mağazaya yayılacağını bildirdi.
Geri getirilen her paket için 50 peniden (5,5 lira) başlayan geri ödeme yapılacak.