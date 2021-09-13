Tersanede gemi sökümü sırasında iki işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir tersanede halat kopması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.
Dün saat 10:00 sıralarında Atatürk Mahallesi’ndeki tersanede yaşanan olayda yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Bıdık olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve Aliağa Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Bal kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.