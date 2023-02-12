Tepki çekmişti: AA’nın deprem yardımı haberine Ahbap da eklendi

Deprem bölgesine yardıma giden kuruluşlar görselinde sadece iktidara yakın oluşumlara yer veren Anadolu Ajansı, tepkiler üzerine Ahbap ve AKUT’u da listeye ekledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu yardım kuruluşlarına ve iktidara yakın derneklere güvenmeyen yüz binlerce yurttaş, depremzedelere Ahbap gibi oluşumlar üzerinden bağış ve yardım yapıyor.

Oluşum kurucusu sanatçı Haluk Levent, her tür desteği ‘şeffaflık’ doğrultusunda Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor.

Deprem bölgesine CHP ve diğer siyasi partiler üzerinden de destek yağıyor.

Anadolu Ajansı, dün sabah yayımlanan ve depreme yardım eden STK ve cemaatlerin sıralandığı görselinde bu durumu görmezden gelmişti. AA görselinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV gibi kurumların yanında tartışmalara konu olan Ensar Vakfı’na yer verilmişti.

Bu durum tepki alınca, yardıma giden STK’lar görseline ‘güncelleme’ geldi, Ahbap ve AKUT da listeye eklendi. HAKYOL ve Yedi Hilal gibi cemaatlerin dernekleriyse listeden çıkarıldı.

Gurbetçilerin milyonlarca avroluk bağış parasını usulsüz kullandığı iddialarıyla geçmişte gündeme gelen Deniz Feneri de listeye eklendi.