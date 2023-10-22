Teoman’ın acelesi yok: Evliliği 80’inden sonra düşünecekmiş

Şarkıcı Teoman, evlenmek için koyduğu 70 yaş sınırını güncelledi: “Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.”

Fotoğraf: Instagram

Türk rock müziğinin usta ismi 55 yaşındaki şarkıcı, Cihangir’de gazetecilerle ettiği sohbette evlilikle ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Habertürk‘ün haberine göre Teoman konuyu yaşlılığa getirerek evlilik fikrinde bazı değişikliklere gittiğini belirtti:

“Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.”

“Beni ne yeni nesil anlayacak ne de eski nesil” şeklindeki sözlerinin de hatalı olduğunu söyleyen şarkıcı, yeni albümünü beklediğinden çok daha fazla kişinin sevdiğini söyledi: “Bu albümü küçük bir kitle ve kendim için yapmıştım. Gençler iki dakikalık şarkılar seviyorlar. Benim albümümde 13 dakika bile şarkı var. Enteresan bir albüm yapmak istedim o yüzden böyle yaptım.”

Fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 2012 yılında evlenen ve 2015’te anlaşmalı olarak boşanan Teoman’ın bu evlilikten Zeyno adında bir kızı bulunuyor.