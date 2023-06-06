Teoman ‘tembellik kariyeri’ planlamış: Dalga geçilmesi hoşuma gidiyor

Şarkıcı Teoman, çok fazla çalışmak istemediğini belirterek ‘tembellik kariyeri’ planladığını söyledi.

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Habertürk‘ün haberine göre Cihangir’de mekan çıkış basın mensuplarıyla sohbet eden Teoman, iki gün önce yedi şarkıdan oluşan cover albümünü çıkardığını hatırlatarak, yazın sonunda bir albüm daha geleceğini aktardı.

Daha önce, “EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu” diyen Teoman, muhabirin “Maaşınız yattı mı” sorusuna “Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT’li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya… ‘Teoman bile EYT’li’ deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan ‘EYT’li Teoman’ diye bağıranlar var” cevabını verdi.

‘Boş boş oturmayı’ çok sevdiğini söyleyen Teoman kendine ‘tembellik kariyeri’ yapmayı planladığını belirtti:

“Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir ‘tembellik kariyeri’ yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum.”