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Yaramazlara biraz batar!

Teoman sır vermedi, oy verecek

Şarkıcı Teoman, genel seçimlerde oy vereceği adayın özelliklerini sıraladı.

Fotoğraf: Instagram

Pazar günü düzenlenecek 14 Mayıs genel seçimlerinde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak: Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce.


Teoman, Twitter hesabından ‘Teoman kime oy verecek’ başlıklı bir açıklama yayınlayarak desteklediği adayın özelliklerini yazdı:

“Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye’yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek. Hepinizi oy vermeye çağırıyor. Burası sizin ülkeniz ve burada yaşayacaksınız. Yaşadığınız ülkeye bunu borçlusunuz. Siz de oy verin.”

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Teoman sır vermedi, oy verecek

Şarkıcı Teoman, 14 Mayıs genel seçimlerde oy vereceği adayın özelliklerini sıraladı. Bir cumhurbaşkanı adayının ismini vermedi.