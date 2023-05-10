Teoman sır vermedi, oy verecek

Şarkıcı Teoman, genel seçimlerde oy vereceği adayın özelliklerini sıraladı.

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Pazar günü düzenlenecek 14 Mayıs genel seçimlerinde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak: Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce.

Teoman, Twitter hesabından ‘Teoman kime oy verecek’ başlıklı bir açıklama yayınlayarak desteklediği adayın özelliklerini yazdı:

“Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye’yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek. Hepinizi oy vermeye çağırıyor. Burası sizin ülkeniz ve burada yaşayacaksınız. Yaşadığınız ülkeye bunu borçlusunuz. Siz de oy verin.”