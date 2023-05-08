Kılıçdaroğlu: Eğitimi bağımsız bir kurum yönetecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri eğitimin Merkez Bankası gibi bağımsız bir kurum tarafından yönetileceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Yeni bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

*Eğitimde yapacağım en büyük devrimi açıklayacağım. İyi eğitimin en büyük düşmanı siyaset. Eğitimi siyasi saiklerle yönetmeye çalışırsak o sistem çöküyor.

*O yüzden en önemli reform, Milli Eğitim Bakanlığı’nı dünyada gerçekten kabul görmüş pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak. Yani siyasi partilerin siyaset üstü milli konularda hadlerini bilmesi ve o alanlara siyaset sokmaması.

*Özetle, eğitimde yapacağım en büyük devrim, Milli Eğitim Bakanlığı’nı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getireceğiz.

*Kapıları siyasi müdahelelere daima kapalı olacak bu yapı sayesinde eğitimi, eğitimin yıldız uzmanları ve onların oluşturduğu kurullar yönlendirecek.

*Bu kurullar eğitim politikalarını ortaya koyacak. Milli Eğitim Bakanlığı, icraatçı bakanlık olacak ve teşkilatı yönetecek.

*Bu kadro siyasi olmayacak. En iyileri toplayacağız. Öyle bir bakan gidip yenisi gelince öyle hallaç pamuğu gibi atamayacak. Bir hükümet gidip bir hükümet geldiğinde eğitim sistemini delik deşik edemeyecek. Eğitim politikaları dokunulmaz bir liyakatla yönetilecek.

*Bu dokunulmazlığı kanunla güvence altına alacağız. Eğitimde siyaset değil, liyakat esas alınacak.