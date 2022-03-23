Teniste kadınların 1 numarası Barty’den, kupayla başladığı sezonda emeklilik kararı: Başka hayallerin peşinden gideceğim

Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Ashleigh Barty tenisi bıraktığını açıkladı.

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Henüz 15 yaşında Wimbledon’da gençler şampiyonu olan ve yükselişini sürdüren Ashleigh Barty, 18 yaşındayken katıldığı 2014 Amerika Açık’tan sonra profesyonel tenisi bıraktığını açıklamıştı.

Daha sonra tenise yeniden başlayan Barty, 2019 yılında ilk grand slam turnuvasını kazanmıştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı Barty, tenisi bıraktığını Instagram’daki paylaşımla duyurdu. Barty, ayrılma nedenini ”Başka hayallerin peşinden gitmek” olarak açıkladı.

Barty, paylaşımında, “Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu. Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım” dedi.

Avustralya’da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty’nin, yarın basın toplantısıyla tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.

29 Ocak’ta oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ABD’li Danielle Collins’i 6-3, 7-6’lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O’Neal’ın 1978’deki zaferinden bu yana Avustralya Açık’ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.