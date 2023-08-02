Temmuzda en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre temmuzda en çok satılan otomobil Fiat’ın Egea Sedan’ı oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre temmuzda otomotiv pazarında satışlar 112 bin 459 adet oldu. Böylece satışlarda aylık rekor serisi devam etti.

En çok satılan 10 otomobilse şöyle oldu:

1. Fiat-Egea Sedan: 6 bin 595

2. Fiat-Egea Cross: 4 bin 517

3. Opel-Mokka: 3 bin 449

4. Peugeot-3008: 2 bin 838

5. Dacia-Sandero: 2 bin 775

6. Volkswagen-T-Roc: 2 bin 754

7. Volkswagen-Polo: 2 bin 364

8. Dacia-Duster: 2 bin 302

9. Peugeot-408: 2 bin 288

10. Renault-Megane Sedan: 2 bin 283