Temizlik görevlileri çöpten buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Bursa’da temizlik görevlilerinin bulduğu çanta ve içindeki paralar, sahibine teslim edildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Yıldırım Belediyesi temizlik işçileri Arif Er ve Mithat Sontan, Hacıseyfettin Mahallesi 2. Demirci Sokak’taki bir çöp konteynerinin yanında yerde duran bir çanta buldu.

İşçiler, içinde para ve çeşitli eşyalar bulunan çantayı sahibine ulaştırmak için polisi aradı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri temizlik işçilerinden aldıkları çantadaki kimlikten, sahibi Sevgi Kaplan’a ulaştı.

Polis merkezine gelen Kaplan, sabah saatlerinde söz konusu sokaktaki evine taksiyle geldiğinde 18 bin 190 liranın yanı sıra cep telefonu, kredi kartı ve kimliği olan çantasını kaybettiğini fark ettiğini analttı.

Paralarını ve eşyalarını teslim alan Kaplan, temizlik işçileri Er ve Sontan’a, polislere teşekkür etti.