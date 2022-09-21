TEMA’dan ‘Kaderimiz Kömürle Çizilmesin’ kampanyası

TEMA Vakfı, kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin hava, su, toprak ve insan üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için başta Kahramanmaraş, Muğla ve Kütahya olmak üzere 14 ilde ‘Kaderimiz Kömürle Çizilmesin’ kampanyasını başlattı.

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Kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin yaşama verdiği zarara dikkat çekmek için uzun yıllardır çalışmalar yürüten TEMA, kampanyayla ilgili ilk olarak Kahramanmaraş, Muğla ve Kütahya illerini ziyaret ederek, ekolojik yaşama verilen zararı yerinde inceledi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şunları söyledi: “Kömürlü termik santrallerin olduğu her ilde karşılaşılan manzara ne yazık ki aynı. Kömür kokusu altında kalan hayalet bir kent, solunum yolu hastalıklarından muzdarip yurttaşlar, kanserden sevdiklerini kaybedenler, kuraklıktan ve tarımda verimliliğin düştüğünden şikayet eden çiftçiler. Bir diğer tarafta ise, mevzuat gereği dahi sorumluluklarını yerine getirmeyen kömürlü termik santraller, insanları ve zeytin ağaçlarını yerinden eden kömür ocakları duruyor. Kömürlü termik santraller ve kömür madenciliği ne hava bırakıyor ne su ne de toprak.”

‘Fosil yakıtta ısrar, yaşamın yok edilmesidir’

Ataç, Türkiye’deki linyit rezervini kullanabilmek adına, çevresel ve sağlık maliyetleri göz ardı edilerek çalışmasına izin verilen mevcut tesislerin yanı sıra 2000’lerin başlarından itibaren bir dizi kömürlü termik santral projesi yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Ataç şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktada Türkiye’nin santral kurulu gücünün içinde kömürün payı yüzde 20 ve bu payın yüzde 9’unu ithal kömür oluşturuyor. 2020 Enerji Denge Tablosu’na göre ise enerji ithalatının toplam enerji arzı içindeki payı yüzde 78. Görüyoruz ki, fosil yakıtlara dayanan enerji politikası enerjide ihtiyacımız olan bağımsızlığı sağlayamadığı gibi ekolojik tahribata, çeşitli hastalıklara, erken ölümlere neden oluyor, iklim krizini daha da derinleştiriyor. Muğla, Kütahya ve Kahramanmaraş örneklerinde olduğu gibi köyler yok oluyor; insanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. Havamız, suyumuz, toprağımız kirleniyor, canlılığımız azalıyor, temiz gıdaya erişim her geçen gün daha da imkansızlaşıyor”.

‘Kaderimiz Kömürle Çizilmesin’ kampanyası kapsamında yenilenen ‘komuretme.org’ web sitesi üzerinden TEMA Vakfı’nın kömür kampanyasına nasıl destek olunabileceğinin yanı sıra, raporlar ve bültenlerle de kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor.