TEM Otoyolu’ndaki kazada beş kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolunun Esenler mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkisinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan dört kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilde bulunan altı kişiden ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan dört yaralıdan üçünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavisi süren diğer yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden iki kişinin cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.