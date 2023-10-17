Tel Aviv’de sirenler çalınca Almanya Başbakanı Scholz yere yattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tel Aviv’den ayrılmak üzereyken sirenler çaldı. Scholz ve ekibi pistte yere yatarak siper aldı.

Fotoğraf: Robin Alexander

Scholz, İsrail-Filistin çatışmasından sonra İsrail’e giderek Netanyahu ile görüştü. Görüşmeden sonra bölgeden ayrılmak için Tel Aviv’den ayrılmak için havalimanına gitti. Scholz ve ekibi uçağa bindiğinde roket alarm çaldı. Bunun üzerine Scholz ve uçaktaki herkes indi ve yere yatarak siper aldı. Daha sonra İsrail hava savunma sistemi havalimanı üzerinde bir füzeyi imha etti.

Kanzlermaschine in Tel Aviv vor Abflug geräumt, weil Alarm. Alle liegen auf Rollfeld für Deckung. Zwei Raketen erkennbar von Iron Dome getroffen über Flughafen. @welt pic.twitter.com/vZfqLGQQYY — Robin Alexander (@robinalexander_) October 17, 2023