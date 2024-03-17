İsrail’de Gazze’de süren saldırıların derinleşmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar da artarak sürüyor.

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İsrail’de Netanyahu ve koalisyon kurduğu aşırı sağcı hükümetin karşıtları ve Gazze’deki İsrailli rehinelerin yakınları, her cumartesi ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

AA’nın haberine göre göstericiler ülke genelinde Gazze’deki rehinelerin getirilmesi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle yine sokaklara döküldü.

Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun şahsi konutundan çıkan başbakanlık konvoyunu da engellemeye çalıştı.

Konvoyda Netanyahu’nun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Göstericiler daha sonra sahil yolu üzerinden Netanyahu’nun konutuna doğru ilerlemeye çalıştı. İsrail polisi, bölgede konuşlanarak göstericilerin yürüyüşünü engelledi.

Göstericiler bu alanda ateş yaktı. Polis dört göstericiyi gözaltına aldı.

‘Artık git’

İsrail’in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu’nun şahsi konutunun yakınında da yaklaşık 2 bin gösterici İsrail bayraklarıyla toplandı.

Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıyan göstericiler, “Sen baştasın sen sorumlusun”, “Artık git”, “7 Ekim’den sen suçlusun” şeklinde sloganlar attı.

ABD istihbaratı, bu tür protestoların artacağına ve Netanyahu hükümetinin bu nedenle gidici olduğuna dikkat çekmişti.