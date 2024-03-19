Teksas krizinde eyalete kritik yetki

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinde polise Meksika sınırından ülkeye giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasayı onayladı.

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AA’nın aktardığına göre mahkemenin kararı, aynı zamanda eyalet yargıçlarına göçmenleri sınır dışı etme yetkisi veriyor.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Teksas’ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, ‘federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale’ olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.

Kriz derinleşmişti

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, sınır bölgesine dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbott’un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümetiyle arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak’ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas’ın yanında olduklarını açıklamıştı.