Tekirdağ’da bir erkek, eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve üç yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren erkek tutuklandı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre, Çiftlikönü Mahallesi’nde bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve eski eşi Cansu Sezer (23) tartıştı.

Tekler, eski eşi ile üç yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra evden kaçtı.

Evden gelen sesler üzerine çevredekiler olayı yetkililere ihbar etti. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, anne ve çocuğun öldüğünü tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından anne ve çocuğun cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burak Tekler, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.