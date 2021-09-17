Tek bir Bitcoin işlemi iki iPhone’u çöpe atmakla eşdeğer

Tek bir Bitcoin işleminin iki iPhone’u çöpe atmakla eşdeğerde elektronik atık ürettiği ortaya çıktı.

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Bitcoin madenciliği için ASIC adı verilen bilgisayar çipleri kullanılıyor. Ancak sadece en yeni çipler karlı şekilde madencilik yapmak için yeterince güçlü olduğundan, bu işi yapanlar sürekli ASIC’lerini daha yeni ve güçlü olanlarla değiştirmek durumunda kalıyor.

Hollanda Merkez Bankası ve MIT’nin araştırmasına göre Bitcoin madenciliği cihazlarının ömrü yalnızca 1,29 yılla sınırlı.

Bunun bir sonucu olarak da bütün Bitcoin ağının yılda 30 bin 700 ton ekipmandan döndüğü tahmin ediliyor. Bu da Hollanda gibi bir ülkenin ürettiği küçük IT ve telekomünikasyon ekipmanı atığına denk geliyor.

2020’de ekonomistlere göre Bitcoin ağında 112,5 milyon işlem yapıldı. Buna göre her bir işlem en az 272 gram elektronik atığa karşılık geliyor. Diğer bir değişle iki iPhone 12 miniye.

Kripto paralar için elektronik atığın bu kadar büyük bir sorun olmasının nedeni birçok bilgisayara donanımının aksine ASIC’lerin Bitcoin madenciliği dışında alternatif bir kullanım alanının olmaması.

Araştırmacılar Bitcoin’deki yükselişin devam etmesi durumunda yatırımcıların ilgisi aratacağından, elektronik atık sorunun gelecekte daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

Elektronik atık sorununun azaltılması için Bitcoin madenciliği sürecinin bütünüyle sürdürülebilir bir alternatifle değiştirilmesi gerektiğini ifade eden araştırmacılar, ‘hisse ispatı‘na geçilmesini önerdi.