‘Tehlike arz eden’ 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde ‘tehlike arz eden’ 20 bin 843 köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını bildirdi.

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Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelik, 14 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmiş ve Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak 14 Ocak 2022’ye kadar Bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti.

Verilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirmeyenlere ise 14 bin 982 lira idari para cezası kesileceği ve bu hayvanların el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürüleceği açıklanmıştı.

Bugün yapılan açıklamada hayvanın kayıt altına alınmış olsa bile kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaşamayacağı, kurallara uymayanlara aynı miktarda para cezası verileceği bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada ayrıca kayıt altına alınan hayvan sayısına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da 1925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul’da kayıt altına alınmıştır. Vatandaşlarımız başıboş gezen, tehlike arz eden bu köpek ırklarını gördüğünde doğa koruma ve milli parklar il şube, tarım ve orman il/ilçe müdürlükleri veya belediyelere ve kolluk kuvvetlerine, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verebilirler. Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 lira idari para cezası verilecek.”