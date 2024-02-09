Teğmenlerin ‘Atatürk’ kavgasında ihraç kararı

Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavga sonrası başlatılan soruşturmada yedi personel ihraç edildi.
10 Kasım’da Mustafa Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk’ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ve buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Yedi personel Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) onaylamasının ardından kesin olarak ihraç edildi.
MSB’nin ilgili açıklaması şöyle:
“Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı’nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma’ kararı verilmiştir.”