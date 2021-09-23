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Yaramazlara biraz batar!

Tecavüze kalkışan adam altı ay köydeki kadınların çamaşırlarını yıkayıp ütüleyecek

Hindistan’da tecavüz girişiminde bulunan bir adam köyündeki 2 bin kadının altı ay boyunca çamaşırlarını yıkayıp ütülemesi şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Bihar eyaletindeki Majhor köyünde yaşayan 20 yaşındaki Lalan Kumar nisan ayında tecavüz girişiminin de dahil olduğu suçlamalarla tutuklanmıştı.


Mesleği çamaşır yıkamak olan Kumar yıkama ve ütüleme için gerekli malzemelerin masrafını da kendi cebinden karşılayacak.

Köyden bir yetkiliden çamaşırları yıkadığına dair belge alması zorunlu tutulan Kumar’ın avukatı müvekkilinin kadınlara saygısını göstermek için mesleğini kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Köy konseyi başkanı Nasima Khatoon, köydeki tüm kadınların mahkeme kararından memnun olduğunu söyledi.

Hindistan’da cinsel saldırı suçu oranları çok yüksek. Geçen sene 28 bin tecavüz vakası kayda geçti. Ancak gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Polis cinsel suçları önlemede ve faillerin yargılanmasını sağlamada yetersiz kalmakla eleştiriliyor.

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