Tecavüz hükümlüsüne ekranda canlandırma yaptırıldı: Amaç farkındalık yaratmakmış!

Fildişi Sahili’nde bir sunucu, eski bir tecavüz hükümlüsünden cansız mankenle cinsel saldırı sahnesi canlandırmasını isteyince uzaklaştırıldı.

Sunucu Yves de Mbella. Fotoğraf: Facebook

Prime time kuşağında Nouvelle Chaine Ivorienne kanalında yayınlanan program ülke çapında infiale yol açtı. 40 bine yakın kişinin imzaladığı dilekçeyle sunucunun cezalandırılması istendi.

Tanınmış sunucu Yves de Mbella 30 gün boyunca ekrandan uzaklaştırıldı.

Televizyon kanalı yayın için özür dilerken programın cuma günü yayınlanması planlanan final bölümünü de iptal etti.

Sunucu Mbella Facebook hesabından yayınladığı özür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Farkındalık yaratmaya çalışırken herkesi şoke ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Bir hata yaptım. Programda söylenen ya da yapılan incitici her şey için üzgünüm. Tüm ecavüz mağdurlarından af diliyorum.”

Mbella’nın sunuculuğunu yapması planlanan eylül ayındaki Miss Fildişi Sahili güzellik yarışmansının sponsoru telekom şirketi MTN programla ilgili gereken önlemlerin alınacağını bildirdi ancak sunucunun görevini yerine getirip getirmeyeceği netlik kazanmadı.