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Yaramazlara biraz batar!

TBB’den bekçilerin dövdüğü avukat hakkında açıklama: Hukuk devletinde kabul edilemez

Türkiye Barolar Birliği (TBB), bekçilerin dövüp gözaltına aldığı avukat Mürsel Ünder’e sahip çıktı: “Toplu taşımayla seyahat etmekten başka hiçbir eylemi bulunmayan birinin bekçiler tarafından keyfi şekilde durdurulması ve bu uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade etmesi üzerine darp edilerek özgürlüğünden mahrum bırakılması, bir hukuk devletinde kabul edilemez.”

Fotoğraf: AA

Üç gün önce İstanbul’da toplu taşımayla seyahat etmek üzereyken bekçiler tarafından durdurularak GBT sorgulaması yapılmak istenen Ünder, işlemin yasaya aykırı olduğunu belirtmesi üzerine dövülerek gözaltına alınmış; götürüldüğü karakolda uzun süre bekletildikten sonra serbest bırakılmıştı.


TBB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bekçilere tanınan durdurma ve kimlik sorma yetkisinin koşulları, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 7’nci maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için bu maddede tahdidi olarak sayılan unsurlarla birlikte makul bir şüphenin olması ve yetkinin keyfilik oluşturmayacak şekilde kullanılması gerekir.

Toplu taşımayla seyahat etmekten başka hiçbir eylemi bulunmayan birinin bekçiler tarafından keyfi şekilde durdurulması ve bu uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade etmesi üzerine darp edilerek özgürlüğünden mahrum bırakılması, bir hukuk devletinde kabul edilemez. Aksi düşünce, gündelik yaşamlarını sürdürmekten başka hiçbir şey yapmayan istisnasız her vatandaşın, seyahat özgürlüğü gibi en temel hak ve özgürlüklerinin ‘makul şüphe’ adı altında kolluğun gözetim ve kısıtlamasına tabi tutularak ihlal edilmesi anlamına gelir ki, bu durum, idaresi hukukla sınırlanmayan polis devletine işaret eder.

Türkiye Barolar Birliği olarak meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın özgürlüklerini tehdit eden her türlü yasa dışı fiilin karşısında yer alacağımızı, yasada görev ve yetki tanımı yapılan bekçilerin bu yetkilerini aşarak hukuk dışı ve insan onuruna aykırı eylemlerde bulunma çabalarını kabul etmediğimizi, buna kesinlikle geçit vermeyeceğimizi, meslektaşımız özelinde yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

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