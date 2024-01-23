Taylor Swift’i taciz eden kişi tutuklandı

ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift’i, New York’taki evinin çevresinde gizlice takip edip, taciz eden 33 yaşındaki David Crowe tutuklandı.

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Pop yıldızının son yıllarda takıntılı hayranlarıyla başı dertte. Daha önce olduğu gibi New York’taki adresine yine bir kişi girmeye çalıştı. O sırada Swift evde yoktu.

Geçen cumartesi günü polise bildirilen olayla ilgili görgü tanıklarından biri, tacizcinin uzun süredir evi taradığını iddia etti: “Onu ilk kez öğleden sonra gördüm; Taylor’ın kapısına doğru gitti. Birkaç hafta boyunca mahalleyi, özellikle de Swift’in yaşadığı çevreyi taradığına tanık oldum.” dedi.

Şarkıcının evinin yakınlarında yaşayan ikinci bir görgü tanığı ise aynı adamın ‘bir aydır burada gizlendiğine’ tanık olduklarını söyledi.

New York Polis Departmanı David Crowe’unr Swift’in evine girmeye çalıştığını doğrulamasa da, taciz ve gizli takipten olmak üzere iki ayrı suçla suçlandığını söyledi.

Swift ve menajerinden şu ana kadar yaşananlarla ilgili bir açıklama gelmedi.

2022’de şarkıcının hayranı olduğunu öne süren 31 yaşındaki Morgan Mank aracıyla şarkıcının evine çarpmıştı. Saldırgan gelen polislere de “Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım” demişti. Gözaltına alınan Mank, daha sonra serbest bırakılmıştı.

2021’de Swift’in evine giren takıntılı hayranı Mohammed Jaffard hırsızlıkla suçlanarak hapse atılmıştı.