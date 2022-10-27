Taylandlı transseksüel medya patronu Miss Universe’ü satın aldı

Transseksüel bir kadın olan Taylandlı ünlü medya patronu Anne Jakapong Jakrajutatip, Miss Universe (Kainat Güzeli) güzellik yarışmalarını yürüten şirketi 20 milyon dolara (372 milyon TL) satın aldı.

Fotoğraf: JKN

Popüler reality şovları Project Runway ve Shark Tank’ın Tayland versiyonlarında rol alan Anne Jakapong Jakrajutatip, Tayland’da televizyon programları yapan JKN Global Group’un patronu.

Transseksüel iş insanının bir zamanlar Donald Trump’ın ortağı olduğu şirketi satın almasıyla yarışmanın daha kapsayıcı hale gelmesi bekleniyor.

Trans bir kadın olarak deneyimleri hakkında açık sözlü olmasıyla bilinen Jakrajutatip, açıklamasında, Kainat Güzeli Organizasyonunun, şirketinin portföyüne ‘güçlü, stratejik bir katkı’ olduğunu belirtti.

Medya patronu, “Farklı geçmişlere, kültürlere ve geleneklere sahip tutkulu bireylere bir platform sağlama mirasını sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda markayı gelecek nesiller için geliştirmeyi de amaçlıyoruz” dedi.

Üç Kainat Güzeli adayı; Paraguay’dan Nadia Ferreira, Güney Afrika Güzeli Lalela Mswane ve Hindistan Güzeli Harnaaz Sandhu, 13 Aralık 2021’de İsrail Eylat’taki Kainat Güzeli yarışmasında. Fotoğraf: Ronen Zvulun (Reuters)

Kainat Güzeli Organizasyon CEO’su Amy Emmerich ve başkanı Paula Shugart, “Küresel ortaklar ve markalarla ilişkilerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İlerici yaklaşımımız bizi sektörümüzün ön saflarında konumlandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Trump şirketi satmak zorunda kalmıştı

Kainat Güzeli Örgütü, 1996’dan 2015’e kadar eski ABD başkanı Donald Trump’a aitti. Trump, 2016 başkanlık kampanyasında yasadışı göçmenler hakkında yaptığı yorumlar üzerine iki televizyon ortağının yarışmayı yayımlamayacağını söylemesinin ardından şirketi satmıştı.

Daha kapsayıcı bir Miss Universe

Jakrajutatip’in satın alması, Kainat Güzeli yarışmasının daha kapsayıcı olma yolunda ilerlemesini de beraberinde getiriyor. Organizatörler, gelecek yıldan itibaren evli kadınların ve annelerin unvan için rekabet etmesine izin verileceğini söyledi.

71 yıldır her yıl düzenlenen ve 160’tan fazla ülkede yayımlanan yarışma, daha önce sadece evlenmemiş ve çocuğu olmayan kadınlara açıktı.