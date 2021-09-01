Tatile gitmek için sahte aşı kartı hazırladı, yazım hatası yapınca dönüşte tutuklandı

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan bir kadın, Hawaii’ye tatile gidebilmek için sahte Covid-19 kartı hazırladı; yazım hatası nedeniyle yakayı ele verdi.

Fotoğraflar: New York Post

23 Ağustos’ta O’ahu Adası’na uçan Chloe Mrozak, Hawaii’deki yetkililere internet üzerinden yolladığı belgede aşı üreticisi firmanın adını ‘Moderna’ yerine ‘Maderna’ yazdı. Yazım hatası fark edilince polis Mrozak’ın peşine düştü ancak otel rezervasyonunu da doğru yazmamıştı. Bu nedenle ona ulaşılamadı ve genç kadın tatili tamamladı.

Yetkililer, ayrıca, sahte belgede Delaware’de aşı olduğunu yazan Mrozak’ın paylaştığı bu bilgiyi de araştırdı ve o eyalette aşı yaptırdığına dair kayıt bulamadı.

Sonunda, geçen hafta sonu Hawaii’den dönüşte havalimanında yakalandı.

Tutuklanan Mrozak için 2 bin dolar (16 bin 577 lira) kefalet ücreti belirlendi.