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Yaramazlara biraz batar!

Taste Atlas: Dünyanın en iyi kahvaltısı Türk kahvaltısı

Çevrimiçi seyahat rehberi Taste Atlas, Türk kahvaltısını en iyi kahvaltı olarak seçti.

Fotoğraf: Canva

Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin zirvesinde Türkiye, ikinci sıradaysa Sırbistan var.


Platform Türk kahvaltısının tatlı ve tuzlu birçok lezzeti bir araya getirdiğini ve birkaç saat sürebildiğini açıkladı. Taste Atlas, diğer ülkelerin aksine Türk kahvaltısının kahveyle veya kahve eşliğinde yapılmadığını Türklerin kahve yerine çay tükettiğini söylüyor.

En iyi kahvaltı sıralamasında ilk 10’a giren ülke ve şehirler şunlar:

  • Türkiye
  • Sırbistan
  • Libya
  • İran
  • Fransa
  • Çin
  • Lübnan
  • Brezilya
  • Gaziantep
  • Makedonya

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