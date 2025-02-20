Taste Atlas'tan en iyi 100 yumurta yemeği: Türkiye'den dört lezzet

Çevrimiçi seyahat rehberi Taste Atlas, dünyanın en çok beğenilen 100 yumurta yemeğini açıkladı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede Türkiye’den dört lezzet var.

Fotoğraflar: Taste Atlas

Listenin ilk sırasını bir Japon lezzeti olan Ajitsuke tamago (ramen yumurta) aldı. Listeye Türkiye’den ıspanaklı yumurta beşinci, menemen 10’uncu, kaygana 20’nci, çılbır 30’uncu sıradan girdi.

Platform zirvedeki ‘ajitsuke tamago’yla ilgili şu bilgileri verdi: “Ajitsuke tamago, mirin ve soya sosuna batırılmış yumuşak haşlanmış yumurtalardan oluşan geleneksel bir yemektir. Yumurta sarıları düzgün bir şekilde hazırlandığında muhallebi kıvamında olmalıdır.

Yumurtalar atıştırmalık olarak, bentoların bir parçası olarak ya da daha yaygın olarak ramen üzerine eklenerek yenir. Yumurtalar, sarısının akıcı kalması için birkaç dakika kaynatılır ve daha sonra soğutularak su, mirin ve soya sosu kombinasyonunda (bir gece veya birkaç gün) bekletilir.”

Türkiye’deki lezzetler içinse şöyle yazıldı:

Ispanaklı yumurta:

Ispanaklı yumurta hızlı, doyurucu ve sağlıklı geleneksel bir yemektir. Yumurta, ıspanak, soğan, zeytinyağı, pul biber ve sarımsak karışımından yapılır. Soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir.

Daha sonra yumurtalar tavaya eklenir ve yumurta akları sertleşene kadar karışım kaynamaya bırakılır. Bu yemek tek başına ya da yanında kıtır ekmek ve bir bardak yoğurtla sıcak olarak servis edilir.

Menemen:

Menemen, domates, yumurta, biber ve çeşitli baharatlardan oluşan geleneksel bir yaygıdır. Menemenin birçok versiyonu vardır, bu nedenle sarımsak, peynir, ıspanak, sosis parçaları veya soğan da içerebilir (menemen ana yemek olarak servis edildiğinde). Türkiye’de genellikle kahvaltı veya brunch mekanlarında satılır ve çoğu restoran bunu metal tavalarda, ekmek dolu büyük bir sepetle birlikte servis eder.

Çoğu insan çatal kullanmaz, ekmeği seçerler ve bu lezzeti kepçelerler.

Kaygana:

Kaygana, ülke çapında çok sayıda çeşidi bulunabilen popüler bir Türk yumurta bazlı yemeğidir. Temel versiyonu tipik olarak sadece birkaç malzeme ile hazırlanır: yumurta, un, tuz ve süt. Bu malzemeler bir hamur haline getirildikten sonra tereyağında kızartılır ve sonuçta omlet ile krep arasında bir şey elde edilir.

Kaygana genellikle biber, beyaz peynir, domates, pastırma, hamsi, patlıcan, yeşil soğan, mantar ve hatta tatlı versiyonları için bal gibi malzemelerle zenginleştirilir. Yemeğin sıcak olarak, ideal olarak ekmek ve tercih edilen bir içecekle servis edilmesi önerilir.

Çılbır:

Osmanlı döneminde çılbır, çeşitli şekillerde hazırlanan haşlanmış yumurtalar için kullanılan genel bir terimdi. Yüzyıllar boyunca, imparatorluk aşçıları farklı tarifler geliştirirken, bu özel varyasyonun 20’nci yüzyılın başlarında Sultan Abdülhamid II’nin favorisi haline geldiği varsayılmaktadır.

Tarif imparatorluk genelinde altın standart haline geldi ve bugün bile çılbır, sarımsak aromalı yoğurtla ıslatılmış haşlanmış yumurta anlamına geliyor. Üzerine pul biber ve toz kırmızı biber serpilen yemek, genellikle pide ekmeğinin yanında servis edilir.

İlk 10’daki lezzetler

Listede ilk 10’a giren lezzetler şöyle:

Japonya, ajitsuke tamago (Ramen yumurta) Filipinler, tortang talong Çin, staka me ayga Yunanistan, strapatsada Türkiye, ıspanaklı yumurta İspanya, tortilla de betanzos (İspanyol omleti) ABD, eggs benedict Japonya, chawanmushi Tunus, şakşuka Türkiye, menemen

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