Tarkan’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl şarkısı: Sen rahat uyu

Megastar Tarkan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen ‘Sen rahat uyu’ adında bir şarkı yaptı.
Şarkı Spotify’da bugün yayınlandı.
Şarkının sözleri şöyle:
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman