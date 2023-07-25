Tarkan’dan Akbelen direnişçilerine destek: Doyun artık, doğayı rahat bırakın

Pop yıldızı Tarkan, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını savunan İkizköylülere destek vererek “Doyun artık. Doğayı rahat bırakın” dedi.

Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken dün sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Tarkan, jandarmanın kömür madenine karşı ağacını koruyan köylülere saldırısına tepki göstererek İkizköy direnişçilerine destek çıktı.

Bir köylünün gözyaşları içinde çektiği videoyu Twitter hesabından paylaşan Tarkan, şunları kaydetti:

“İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma…”