Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sosyal medya fenomenine suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin güneybatısında devam eden yangınlara gönüllü olarak katılan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz hakkında ‘yanıltıcı paylaşım’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

28 Temmuz’da Türkiye’yi saran yangınlar Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde hala devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybetti.

Maz, iki gün önceki sosyal medya paylaşımında Muğla’da Delikliyol Koyu’nda kendi imkanlarıyla yangını söndürmek istediklerini fakat yetkililerin gönüllülerin ‘sularını kestiğini ve altı saat boyunca ormanın yanışını izlediklerini’ öne sürmüştü.

Bakanlığın açıklamasında, Orman Kanununun 69’uncu maddesiyle ‘orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmetin yapılması, yaptırılması görev ve yetkisinin orman idaresine verildiği’ aktarıldı.

Yangına müdahale edilirken, ‘kişilerin can ve mal güvenliğine zarar gelmeyecek önlemlerin alındığı’ ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Bu önlemler alınırken orman teşkilatının ve itfaiyenin görevini yapmadığı, ihmal ettiği, böylece ormanın yanmasının beklendiği ithamlarında bulunmak, kamunun yanlış bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine sebebiyet vermekte, personelin moral ve motivasyonunu düşürmekte, kamuoyu nezdinde ilgili personel ve kurumlarımıza duyulan güveni sarsmaktadır.”

Maz’ın paylaşımlarıyla ‘kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında paniğe de sebep olduğu’ iddia edildi.