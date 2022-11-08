Tarım Bakanlığı açıkladı: Kanserojenli baharat Türkiye’de de tespit edilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur’da Arifoğlu markasının bazı baharat ürünlerinde kanserojen renklendiriciler tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili firma ve ürünlerine denetimlerin devam ettiğini bildirerek aynı markanın ‘sumak’ ürününde de izin verilmeyen renklendirici tespit edildiğini söyledi.

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Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye’den ithal edilen Arifoğlu marka bazı baharatlarda sanayide kullanılan kanserojen renklendiricilerin tespit edilmesi üzerine piyasadan toplatıldığını duyurmuştu.

Toplatılan ürünlerin Türkiye’deki raflarda yerini koruması tepkilere yol açarken, Tarım Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı sessiz kalmıştı.

Üç günün ardından Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada firma ve ürünlerine denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan mayıs ve temmuzdaki denetimlerde markanın ‘sumak’ ürününde ‘izin verilmeyen renklendiriciler’in tespit edildiği yazılarak firma hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve ürünlerin toplatıldığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

“Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan iddialarla ilgili Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye’ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir. Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.”