Tarım bakanından 'müjde': 8 bin 500 yeni istihdam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız” dedi.

İbrahim Yumaklı. Fotoğraf: AA

Yumaklı, yaklaşık 2 bin orman parkının kullanıma açıldığını duyurdu.

Türkiye’nin su atma kapasitesinin 27 uçak ve 105 helikopterle yaklaşık 450 tona ulaştığını belirten bakan şunları söyledi:

* Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766’ya, iş makinesi 6 kat artışla 831’e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa’da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184’ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden yedi gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz.

* Buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız.