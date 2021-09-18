Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tarık Şengül: Bu toz pembe tablo şimdi tepe taklak oldu

Ancak o günlerden bugünlere neoliberalizmin kanatlarında yapılan yolculuk, birçok şey gibi konut sorununu da çok başka bir düzleme taşıdı. TOKİ bir kurum olarak, kentsel dönüşüm bir araç olarak, kentsel yapılı çevrede yaşanan dönüşümün sembolleri oldular. Uzun süre yapılı çevre ve konut üretimi AKP iktidarının başarı hanesine yazıldıktan sonra, bu toz pembe tablo şimdilerde tepe taklak olmuş bulunuyor. Kent kanserli bir beden haline gelip her bir noktasından iflas ederken, konut alanı bu iflasın en dramatik sahnesine dönüşüyor. Kiralık ev krizi açılış sahnesidir!

Çünkü geçtiğimiz uzun dönemde konut alanında uygulanan politikalar sadece ciddi sorunların birikmesine yol açmadı; aynı zamanda bu sorunları çözmeye yönelik araçları da büyük ölçüde tahrip etti. Konut politikasının en önemli araçlarından biri kentlerdeki kamu arazileridir. Geçtiğimiz dönemde kamu arazilerinin, özelleştirme, satış ve kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla ve çoğu durumda TOKİ marifetiyle yok edilişine şahit olduk.


Tarık Şengül’ün yazısı

SON HABERLER

Prof. Karateke’den gebelere ‘Aşılanın’ çağrısı: Risk yüzde 70 daha yüksek

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, Covid-19 kaynaklı çok sayıda gebe ölümü bildiriliyor. Gebelerdeki ölüm artışı, halen etkili Delta varyantına bağlanıyor. Geçen yıl bu kadar yoğun gebe ölümü görülmediğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, “Covid-19, gebelikte anne ve bebeği için ölümcül sonuçları olabilen ciddi bir risk faktörü” dedi. Karateke, gebelik planlayanlara, gebelere ve tüp bebek isteyenlere mutlaka aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

BDDK’dan bireysel kredi hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 50 bin lira üstü tüketici kredileri için 36 ay olan vade sınırının 24 aya düşürüldüğünü açıkladı.