Tarık Şengül: Bu toz pembe tablo şimdi tepe taklak oldu

Ancak o günlerden bugünlere neoliberalizmin kanatlarında yapılan yolculuk, birçok şey gibi konut sorununu da çok başka bir düzleme taşıdı. TOKİ bir kurum olarak, kentsel dönüşüm bir araç olarak, kentsel yapılı çevrede yaşanan dönüşümün sembolleri oldular. Uzun süre yapılı çevre ve konut üretimi AKP iktidarının başarı hanesine yazıldıktan sonra, bu toz pembe tablo şimdilerde tepe taklak olmuş bulunuyor. Kent kanserli bir beden haline gelip her bir noktasından iflas ederken, konut alanı bu iflasın en dramatik sahnesine dönüşüyor. Kiralık ev krizi açılış sahnesidir!

Çünkü geçtiğimiz uzun dönemde konut alanında uygulanan politikalar sadece ciddi sorunların birikmesine yol açmadı; aynı zamanda bu sorunları çözmeye yönelik araçları da büyük ölçüde tahrip etti. Konut politikasının en önemli araçlarından biri kentlerdeki kamu arazileridir. Geçtiğimiz dönemde kamu arazilerinin, özelleştirme, satış ve kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla ve çoğu durumda TOKİ marifetiyle yok edilişine şahit olduk.

Tarık Şengül’ün yazısı