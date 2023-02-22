Tarihinin en yağışsız döneminden geçen Fransa’da 32 gündür yağmur yağmıyor

Fransa’da 32 gündür hiç yağış olmaması nedeniyle kuraklık açısından tarihi bir dönemden geçiliyor.

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Fransa Meteoroloji İdaresi’nin açıklamasına göre ülkenin ana kara topraklarında 21 Ocak’tan bu yana hiç yağış olmadı.

Bugün bazı bölgelerde hafif yağış beklense de 32 gündür hiç yağış olmaması 5’inci Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan şubat ayı, ülke tarihindeki ‘en sıcak şubat ayları’ arasında yer aldı.

Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, FranceInfo TV’de konuya ilişkin açıklamasında, “Fransa için alarm durumu” dedi.

Bechu, kuraklıkla ilgili komitenin yarın konuyu değerlendirmek için toplanmayı planladığını, yazın kuraklık etkisi altında ezilmemek için bölgelere göre önlem ve tedbirlerin söyledi.

Ülkede en son 2021’de 31 gün boyunca hiç yağış olmamıştı.