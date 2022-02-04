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Yaramazlara biraz batar!

Tarihi köprü şimdilik yerinde: Bezos, yatı için daha izin istememiş

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Amazon’un kurucusu milyarder işadamı Jeff Bezos’un süper yatının geçebilmesi için tarihi bir köprünün kısmen söküleceği iddiası ‘şimdilik’ doğrulanmadı.

Fotoğraf: Rotterdampages

Bir belediye yetkilisi Bezos’un 430 milyon avroya (6,58 milyar lira) mal olan 40 metre yüksekliğindeki yeni yatının geçebilmesi için Koningshaven Köprüsü’nün kısmen söküleceğini söylemişti. 1878’de inşa edilen köprü, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalanınca 1940’ta yeniden yapılmıştı. Belediye meclisi, 2017’deki restorasyondan sonra köprünün bir daha asla sökülmeyeceği vaadinde bulunmuştu.


Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Algemeen Dagblad gazetesi belediye başkanı Ahmed Aboutaleb’le görüştü. Başkan henüz bir karar verilmediğini hatta izin için bir başvuruda bulunulmadığını söyledi.

İzin başvurusu yapıldıktan sonra belediyenin kararını vereceğini belirten Aboutaleb değerlendirmede köprünün zarar görüp görmeyeceği ve Bezos’un köprü sökümünün maliyetini karşılayıp karşılamayacağı gibi etkilerin göz önüne alınacağını belirtti.

Bezos’un süper yatıyla ilgili detaylar geçen yıl basına yansımıştı. Hollandalı lüks yat üreticisi Oceanco’nın imzasını taşıyan 127 metrelik süperyatın helikopter pisti de bulunan bir ‘destek yatı‘ı da var.

‘Destek yatı’ ultra zenginlerin jet ski, deniz uçağı, yelkenli gibi ‘oyuncak‘larını ve süper yatlarında kalabalık etmesini istemediği diğer ‘ıvır zıvır’larını saklamak için kullandığı yardımcı bota deniyor.

Bezos’un süper yatı geçebilsin diye tarihi köprü sökülecek

Jeff Bezos o kadar büyük bir yat aldı ki helikopter pistli destek yatı bile var

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