Bezos’un süper yatı geçebilsin diye tarihi köprü sökülecek

Hollanda’nın Rotterdam kentindeki tarihi bir köprü Amazon’un kurucusu Jeff Bezos için yaptırılan süper yatın geçebilmesi için kısmen sökülecek.

Fotoğraf: Rotterdampages

Bezos’un 430 milyon avroya (6,58 milyar lira) mal olan 40 metre yüksekliğindeki yeni yatının 1878’de inşa edilen, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalanınca 1940’ta yeniden yapılan Koningshaven Köprüsü’nün altından geçmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Yatın yapıldığı, Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdam’daki tersane, bu nedenle belediyeden köprünün orta kısmının geçici olarak sökülmesini istedi.

Fotoğraf: Dutch yachting/Youtube

Rotterdam belediye meclisi teklifi kabul etti. Belediye başkanının sözcüsü, “Yatın geçebileceği tek güzergah burası” dedi ve sökülme işlemlerinin masrafının ABD’li milyarder Bezos tarafından karşılanacağını söyledi.

Yaz aylarında köprünün orta kısmının çıkarılacağı, işlemlerin birkaç hafta süreceği, yat geçtikten sonra yeniden yerine takılacağı bilgisi aktarıldı.

Tarihi köprünün orta kısmının sökülecek olması Hollanda kamuoyunda tepkiye yol açtı. Belediye meclisi, 2017’deki restorasyondan sonra köprünün bir daha asla sökülmeyeceğine dair söz vermişti.