Tanzanya’da Yapı Merkezi için çalışan 2 bin işçi, yedi aydır maaş alamıyor

Tanzanya’da 1000 kilometrelik demiryolu projesini yapan Yapı Merkezi firmasında çalışan yaklaşık 2 bin Türkiye vatandaşı demiryolu işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları grevi sürdürüyor.

Görsel: ANKA

Yapı Merkezi’nin Afrika’nın doğusunda inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi’nde çalışan Türk işçiler, maaşlarını yedi aydır alamadıkları gerekçesiyle bir haftadır grevde.

ANKA’dan Ceylan Sağlam’a konuşan işçiler, ülkeye giderken aylık 2 bin dolara (54 bin 75 TL) anlaştıklarını fakat daha sonra mesai saatlerinin düşürülmesi sebebiyle maaşlarının da düştüğünü söyledi.

DİSK‘e bağlı Dev- Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut’sa 2017’de ihalesi yapılan şantiyenin 1300 kilometrelik bir proje olduğunu söyledi. Karabulut, bu ölçüyle projenin Tanzanya’nın ‘en büyük demiryolu hattı’ olduğunu vurguladı:

“Grevin ilk gününden itibaren şirketle telefon görüşmelerimiz oldu. Yapı Merkez’in genel merkezi İstanbul’da. Gittik, bir basın açıklaması gerçekleştirdik, şirket yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza bin dolar gibi bir para yattı. Arkadaşlar, bu parayı sus payı olarak değerlendiriyor ve dört maaş ödenmeden işe başlamayacaklarını söylüyorlar. Bir taraftan da müzakereler de devam ediyor. Hem Yapı Merkez yetkilileri ile hem Tanzanya Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmeler devam ediyor.”