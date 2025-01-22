Tanzanya, Marburg virüsü salgınını doğruladı

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Ebola gibi son derece bulaşıcı ve tedavi edilmediği takdirde vakaların yüzde 88’ini öldürebilen Marburg virüsü hastalığı salgınını doğruladı.

Fotoğraf: Dünya Sağlık Örgütü

TRT Haber’in aktardığına göre Hassan, Marburg virüsü hastalığı (MVD) salgınının ülkede görüldüğünü açıkladı. Virüs tedavi edilmediğinde vakaların yüzde 88’ini öldürebiliyor.

Hassan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’la basın toplantısında, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde bir pozitif vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Açıklama, DSÖ’nün bölgede sekiz kişinin ölümüne neden olduğu şüphelenilen salgını bildirmesinin ardından geldi.

20 Ocak itibarıyla toplam 25 şüpheli vaka bildirildi. Fakat bunların tamamının test sonuçlarının negatif çıktı ve hastalar yakın gözetim altında.

Hassan şöyle konuştu:

“Kagera’daki Kabaile Mobil Laboratuvarı’nda yapılan testlerde bir hastanın Marburg virüsüyle enfekte olduğu saptandı. Neyse ki diğer şüpheli vakaların sonuçları negatif çıktı.

Daha önce benzer bir salgını kontrol altına alma başarımızı gösterdik ve bu defa da aynısını yapmaya kararlıyız.”

Komşu Ruanda’daki salgın sona ermişti

Tanzanya sağlık yetkilileri, DSÖ’nün Ruanda’daki salgının Tanzanya’ya sıçrayabileceği yönündeki uyarılarına karşı temkinliydi.

Ruanda, geçen ay kendi salgınının sona erdiğini duyurmuştu. Ruanda’daki salgında 15 kişi ölmüş ve 66 vaka tespit edilmişti.

Tedros, Tanzanya hükümetine desteklerini belirterek “DSÖ, salgını mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak ve Tanzanya halkı için daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyor” dedi.

Marburg virüsü nasıl bulaşır?

Marburg virüsü, tıpkı Ebola gibi insanlara meyve yarasalarından bulaşıyor. Virüs, enfekte kişilerin vücut sıvıları, yüzeyler ve malzemelerle temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, şiddetli ishal, karın ağrısı ve bulantı yer alıyor.

DSÖ, ölümcül vakalarda belirtilerden sekiz, dokuz gün sonra genelde ciddi kan kaybı ve şok nedeniyle ölümlerin gerçekleştiğini bildiriyor.