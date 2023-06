Tanyeli, kansere yakalandığını duyurdu: Hakkınızı helal edin

Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ettiğini belirterek, sevenlerinden ‘dua ve helallik’ istedi.

Fotoğraf: Instagram

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Tanyeli’ye pankreas kanseri teşhisi konuldu.

Instagram hesabından çektiği videoyla sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Tanyeli, tedavisinin hastanede devam ettiğini, doktorların çok iyi ve umut vadeden açıklamaları olduğunu söyledi.

Sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, şunları kaydetti:

*Kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde de bir sınav vardır. Sanat camiasındaki dostlarıma teşekkür ederim, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. Hakkınızı helal edin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum, çok moral oldu.

*Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum.