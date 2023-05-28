Tanju Özcan: İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmeli

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlış yönlendirildiğini belirterek ”Ekrem İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmeli” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu geride kaldı. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52,09’la ipi göğüsledi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun özellikle ilk turda yanlış yönlendirildiğini söyledi. Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin başına geçmesi gerektiğini söyledi.

Özcan’ın mesajı şöyle: ”Kılıçdaroğlu’na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, ‘o gitsin de biz gelelim’ diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır. İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmelidir.”