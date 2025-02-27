Taksi ve dolmuşlara kamera zorunluluğu ertelendi

Taksi ve dolmuşlara 1 Mart 2025’ten itibaren uygulanması planlanan araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu ertelendi.

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2024’te Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değişikliğe göre taksi ve dolmuşlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunlu olmuştu.

Yönetmelik 1 Mart 2025’ten itibaren geçerli olacaktı.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ticari yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu şartı taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar ertelendi.