Taksi ve dolmuşlara kamera zorunluluğu ertelendi

Taksi ve dolmuşlara 1 Mart 2025’ten itibaren uygulanması planlanan araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu ertelendi.
2024’te Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değişikliğe göre taksi ve dolmuşlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunlu olmuştu.
Yönetmelik 1 Mart 2025’ten itibaren geçerli olacaktı.
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ticari yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu şartı taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar ertelendi.