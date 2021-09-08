Takım elbiselerle Bulgari mağazasına gittiler, 10 milyon avroluk mücevher çaldılar

Mücevher, saat ve deri ürünleriyle ünlü İtalyan markası Bulgari’nin Paris’teki mağazasından 10 milyon avro (yaklaşık 100 milyon lira) değerinde mücevher çalındı.
Hırsızlar sabah saatlerinde Fransa’nın başkentindeki Vendome Meydanı’nda bulunan mağazaya girdi.
Jilet gibi takım elbiseli ve silahlı olduğu belirtilen üç hırsız soygunun ardından bir araca binip kaçtı. Arabaya motorlu dört suç ortağı eşlik etti.
Polisin ateş açması sonucu hırsızlar yaya olarak kaçmayı sürdürdü.
Hırsızlardan ikisi yakalanırken diğerleri aranıyor.