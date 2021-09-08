Takım elbiselerle Bulgari mağazasına gittiler, 10 milyon avroluk mücevher çaldılar

çalışan, hacizlerle boğuşan çiftçi, şimdi de fahiş fiyattaki elektrik faturaların pençesinde. Adanalı çiftçi Abdullah Temel’e, temmuzda 118 bin, ağustosta ise 155 bin liralık elektrik faturası geldi. Temel faturalara şu ifadelerle tepki gösterdi: “Fabrika mı çalıştırıyorum, Ankara veya İstanbul’u mu yönetiyorum? Ben 7 çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Bir gün bu tarlada ölüp gideceğim. Borcumu kim ödeyecek benim? Hakkımı arıyorum.”