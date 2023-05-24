Tahir Elçi’ye ‘leş’ diyen AKP’li yöneticiye suç duyurusu

Diyarbakır Barosu avukatları, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu hedef alırken eski başkanları Tahir Elçi’ye hakaret eden AKP Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi’nin cenazesinde.

Zehir, Twitter adresinden Tanrıkulu’nun suikast sonucu Diyarbakır’da katledilen Tahir Elçi’nin cenaze törenindeki fotoğrafını paylaşarak şu sözleri sarf etti: “CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde.”

Bu sözlere Tanrıkulu dava açacağını belirtirken Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Şahsi sosyal medya hesabından, katledilen baro başkanımız Tahir Elçi’nin cenazesine ait görüntüyü kullanarak ‘CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde‘ şeklinde paylaşımda bulunan kişi (bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcısı olduğunu belirten) hakkında ‘Kişinin Hatırasına Hakaret’ten (TCK 130. Md.) suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Şahsi sosyal medya hesabından, katledilen Baro Başkanımız TAHİR ELÇİ’nin cenazesine ait görüntüyü kullanarak 'CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde!' şeklinde paylaşımda bulunan kişi (bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcısı olduğunu belirten) hakkında… pic.twitter.com/cC7UZoyITp — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) May 23, 2023

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Montajcı Genel Başkanınız gibi seçim sürecinde algı operasyonu yaptınız, suç üstü yakalandınız.Tahir Elçi'nin cenazesini operasyonlarınıza alet etmeyin.



Tahir Elçi'yi sizin iktidarınız öldürdü; tetikçilerini siz koruyorsunuz https://t.co/JYuWdcV7eU pic.twitter.com/cfXwAC8bXJ — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 24, 2023

Tahir Elçi’nin öldürülmesi

Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde çatışmaların yoğunlaştığı Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Balıkçılarbaşı semtinde tahrip olan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde, savaşların tarihe ve insanlara verdiği zarara dikkat çeken açıklamasının ardından, iki PKK’lı ve polislerin arasında yaşanan bir çatışmanın ortasında vurulmuştu.