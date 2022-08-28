Taha Akyol: Tutuklamayı alkışlayan iktidar sözcüleri ‘Zorunluydu’ diyebilir mi?

Bu tutuklama “zorunlu” mu idi? Tutuklamayı alkışlayan iktidar sözcüleri “zorunluydu” diyebilir mi? Tutuklanmasaydı savcının elindeki bant kaydını yok edip delil mi karartacaktı?! Bir yerlere saldırıp kamu düzenini mi bozacaktı?!

Burada son derece ciddi iki sorunumuz karşımıza çıkıyor:

Çirkin davranışlarımızı eleştirilerle düzeltme, zamanında özür dileyerek telafi etme gibi medeni davranışlar gelişmiyor, aklımıza hemen “cezalandırma” geliyor. Bu “söyletmen, vurun” geleneğinde güç kimdeyse o galip geliyor.

Taha Akyol’un yazısı